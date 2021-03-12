Muharrem Sarıkaya kimdir?
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Muharrem Sarıkaya kimdir?

12.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:16
Muharrem Sarıkaya kimdir?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yazdığı yazı ile gündeme gelen isimlerden. İşte Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya biyografisi

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

Muharrem Sarıkaya, gazeteci,yazar ve Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi.

Habertürk gazetesinden önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışmış, son yıllarını Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği ve ardından yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır. 18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Haberturk.com'un Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.

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