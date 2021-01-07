Muharrem orucu nedir? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu ile ilgili bilgiler!

Yas orucu olarak da bilinen Hicri takvime göre yılın 14. ayı olan tutulan Muharrem orucu nedir? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu ile ilgili bilgiler!

Allah'ın ayı olarak kabul edilen Muharrem ayıda tutulan ve Muharrem orucu 12 gün süren Muharrem orucu nedir? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu ile ilgili bilgiler! Muharrem orucu 12 gün sürmektedir.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN?

Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. (Miladi takvime göre yılın 1. ayı Ocak ise Hicri takvime göre de 1. ay Muharrem ayıdır.) Muharrem kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve "haram" kelimesinden türemiştir. Muharrem'in karşılığı "haram olan, yasaklanan" manasındadır. Muharrem ayının 1. günü Hicri Yılbaşı'dır. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure günüdür. Bu bakımdan Muharrem ayının önemi çok büyüktür. Bu ayda oruç tutmak, nafile ibadet yapmak çok sevaptır.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN?

Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır ve oruç bu ayın birinde başlar ve on ikisi ile on beşine kadar devam eder. 10 AĞUSTOS 2021 Muharrem orucu başlar. 22 AĞUSTOS 2021 ise Aşure günü olarak kabul edilir.

MUHARREM ORUCU İLE İLGİLİ BİLGİLER!

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).