Muharrem orucu nda oruç açma yemeği Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılacak
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Muharrem orucu nda oruç açma yemeği Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılacak

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, muharrem ayının ilk orucunu 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü tutacaklarını belirterek, verilecek oruç açma yemeklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak yapacaklarını belirtti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık

Düzgün, muharrem ayının ilk orucunu 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü tutacaklarını belirterek, verilecek oruç açma yemeklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak yapacaklarını belirtti.

Düzgün, Erzincan Cemevi'nde düzenlediği basın toplantısında, muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelenin Allah rızası için tutulan oruç olduğunu ifade etti.

Bu ayın, Allah rızası ve barış duygularını pekiştirme, zulme ve haksızlığa karşı çıkma, mazlumdan yana olma ve gönülleri insan olma onuruyla yıkama ayı olduğunu aktaran

Düzgün, şunları belirtti:

"Bu ay dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği, yüreklerimizin gönüllerimizin bir olduğu, paylaşımın, dostluğun, komşu haklarının kutsallığı ve ayrımcılığın olmadığı, erdemliğin doruğa çıktığı bir aydır. Ülkemizin her zamankinden çok bugünlerde barışa ve huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin tüm unsurlarının barış ve kardeşlik için çaba göstermesi gerekir. Dileğimiz muharrem ayının ulusumuza ve dünyaya barış ve kardeşlik getirmesidir. Allah tutacağımız oruçlarımızı, matemimizi ve ibadetlerimizi kabul eylesin."

Düzgün, bu yıl Kovid-19 nedeniyle oruç açma yemeklerinin salgın tedbirlerine uygun yapılacağını belirterek, "Muharrem ayı boyunca yardımsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla cemevlerimizde her akşam oruç açma yemekleri verilecek, yine bütün cemevlerimizde muharrem ayı nedeniyle sohbet toplantıları ve cem ibadetleri yapılacaktır. 21 Ağustos 2021 cumartesi günü saat 12.00'de Erzincan Merkez Cemevi ve diğer cemevlerimizde aşure ve kurban yemeklerimizin ikramı yapılacaktır. Tüm dostlarımızı ve canlarımızı aşure günümüze davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Muharrem orucu nda oruç açma yemeği Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılacak
Muharrem orucu nda oruç açma yemeği Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılacak
Muharrem orucu nda oruç açma yemeği Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılacak
Muharrem orucu nda oruç açma yemeği Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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