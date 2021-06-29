Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni

Okul binası önündeki öğrenciler ve protokol İstiklal Marşının okunması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un zoom üzerinden Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesinin açılışını gerçekleştirmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman...