Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni
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Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni

Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Okul binası önündeki öğrenciler ve protokol İstiklal Marşının okunması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un zoom üzerinden Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesinin açılışını gerçekleştirmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman...

Okul binası önündeki öğrenciler ve protokol

İstiklal Marşının okunması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un zoom üzerinden Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesinin açılışını gerçekleştirmesi

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın öğrencilerle sohbeti

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve İlçe Milli eğitim Müdürü Servet Canlı'nın okulu gezmesi

HAKKARİ - Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açıldı. Açılış kurdelasını Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve İlçe Milli eğitim Müdürü Servet Canlı kesti.

Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni
Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni
Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni
Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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