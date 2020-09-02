Muharrem İnce'ye şok...CHP karışıyor
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Muharrem İnce'ye şok...CHP karışıyor

4 Eylül'de Sivas'tan kalkan otobüse binerek hareketini başlatacak olan Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden disiplin suçu sebebiyle ihracını isteyen 48 yıllık üye Niyazi Şahin, dilekçesinin gerekçelerini anlattı.

Muharrem İnce'ye şok...CHP karışıyor
02.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:59

4 Eylül'de Sivas'tan kalkan otobüse binerek hareketini başlatacak olan Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden disiplin suçu sebebiyle ihracını isteyen 48 yıllık üye Niyazi Şahin, dilekçesinin gerekçelerini anlattı.

Yalova'da basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP üyesi Niyazi Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ulaştırılmak üzere CHP Yalova Merkez yönetimine dilekçe verdiğini hatırlatarak, "13 Ağustos'ta ulusal basına yaptığı açıklamadan dolayı dilekçe verdim. Muharrem İnce partiye zararv eriyor. Bu inançtan dolayı ve disiplin suçu işlediğinden dolayı disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdim. Şu ana kadar elime geçen bilgi yok. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle değerlendirilir. 13 Ağustos'taki açıklamaları iyi olmadı. Burası bakkal dükkanı değil. Partinin tüzüğü, yönetmeliği var. Kimden izin almış da açıklama yapma gereği duymuş" dedi.

Niyazi Şahin, CHP Genel Merkezi'nin böyle bir görevlendirmesi olmadığını kaydederek, "Kimden görev almış. Kendi kafasına göre hareket etmiş. Herkes açıklama yapabilir. Ama öyle bir hareket bulunuyorsa müracat edecekti. ya böyle bir şey için izin alacaktı ya da istifa edip parti mi kuracaktı, memleketi mi dünyayı mı gezecekti. Nereye istiyorsa oraya gitsin. Ben Yalova'daki arkadaşlarımı da eleştirilerinden dolayı disipline verdim. Biz Muharrem Beyle senelerce birlikte çalıştık. Ben kurultay delegeliği de yaptım. Muharrem Bey'e de oy verdim. Böyle devam ederse ihraç edilmesi gerekir. Parti disiplini işlerse ihraç edilmesi gerekir. Bu bir parti suçudur. 13 Ağustos'ta yaptığı açıklama partiye zarar vermiştir. Disiplin suçu işlediği için disiplin kuruluna sevki gerekir" dedi.

Niyazi Şahin'in Muharrem İnce ile birlikte kardeşi Hüseyin İnce ve görevden uzaklaştırılan Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında da şikayette bulunduğu öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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