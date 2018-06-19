Muharrem İnce'ye Oy Vereceğini Belli Eden Gökhan Özoğuz, Kendisini Eleştirenlere Şiirle Cevap Verdi
24 Haziran'da yapılacak seçimlere sayılı günler kala oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini açıklayan şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisini eleştirenlere şiirle cevap verdi.
"Bir kar yağar ince ince marşı" tweetiyle oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden şarkıcı Gökhan Özoğuz, bu kararına saygı duyulmasını yine imalı sözlerle söyledi.
KARIŞMA YOKTUR KİMSENİN SEÇİMİNE"
"Herkes bir şeye inanır. Neden ve nasıl inandığını nereden bilesin sen? Kendini haklı, ötekini haksız görür! Karışma hakkın yoktur kimsenin düşüncesine seçimine! Belki ötekidir doğru olan nereden bilesin haşa Allah mısın sen?" diyen Gökhan Özoğuz, ikinci tweetinde ise "Ne verir isen onu alırsın. Dene de gör biraz. Sever isen severler. Dene de gör biraz. Döver isen döverler. Den de gör biraz. Dener isen denerler. Yaşa da öl biraz." ifadelerine yer vererek seçim kararını eleştirenlere cevap verdi.
İşte Gökhan Özoğuz'un paylaşımları...
YORUMLAR (63)
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Acun olmazsa kimse takmazdı o düşüncesi her zamanki gibi boş kaybeden yine chp olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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atatürk çü adam kimseye yalakalık yapmaz doğru bildiğini söyler helal sana gökhan abiCevap Yaz Yayından Kaldır
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HELALLLLL.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dediler ki bana bu şarkıcı milliyetçi. dedim onlara şunun haline bir baksana . böyle milliyetçi görmedim ben. şimdi belli oldu maske düşünce. bir daha izlermiyim şhowlarını. çizdim üstünüCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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Herkes aynı düşüncede olsa koyunlar gibi olurduk . Bir tanesinin uçurumdan atladığı zaman diğerlerinin de peşinden gitmesi gibi . Başkalarının fikirlerine lütfen saygılı olalım , en azından hakaret etmeyelim . Bakalım uyacakmısınız . Gökhan gibi sanatçılar kolay yetişmiyor . Adamsın Gökhan . . .Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır