Muharrem İnce'ye Oy Vereceğini Belli Eden Gökhan Özoğuz, Kendisini Eleştirenlere Şiirle Cevap Verdi

"Bir kar yağar ince ince marşı" tweetiyle oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden şarkıcı Gökhan Özoğuz, bu kararına saygı duyulmasını yine imalı sözlerle söyledi.

KARIŞMA YOKTUR KİMSENİN SEÇİMİNE"

"Herkes bir şeye inanır. Neden ve nasıl inandığını nereden bilesin sen? Kendini haklı, ötekini haksız görür! Karışma hakkın yoktur kimsenin düşüncesine seçimine! Belki ötekidir doğru olan nereden bilesin haşa Allah mısın sen?" diyen Gökhan Özoğuz, ikinci tweetinde ise "Ne verir isen onu alırsın. Dene de gör biraz. Sever isen severler. Dene de gör biraz. Döver isen döverler. Den de gör biraz. Dener isen denerler. Yaşa da öl biraz." ifadelerine yer vererek seçim kararını eleştirenlere cevap verdi.

İşte Gökhan Özoğuz'un paylaşımları...