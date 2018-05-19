Muharrem İnce'ye Makam Aracı Olarak Bisiklet Hediye Edildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 99. Yılında, Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı. Ardından da 19. mitingi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'da halkla buluştu.

MAKAM ARACI OLARAK BİSİKLET HEDİYESİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye gençler tarafından makam aracı olarak 'bisiklet' hediye edildi.

Miting sırasında Samsunlu gençler tarafından İnce'ye makam aracı olarak kullanması için üzerinde "Halkın cumhurbaşkanına halkın armağanı" yazan bir bisiklet hediye edildi. Konuşmasını yarıda kesen İnce, hediyeyi kabul edip bisikleti Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedeceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda bisikleti teslim alan İnce, bisikletle sahnede tur attı.