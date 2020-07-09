Muharrem İnce'ye gazeteciye hakaretten para cezası
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Muharrem İnce'ye gazeteciye hakaretten para cezası

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri ve Edirne'de yerel yayın yapan Sonhaber Gazetesi'nin yazarı Lütfü Karakaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada, 1000 liralık adli para cezasına çarptırıldı.

Muharrem İnce'ye gazeteciye hakaretten para cezası
09.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:24

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri ve Edirne'de yerel yayın yapan Sonhaber Gazetesi'nin yazarı Lütfü Karakaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada, 1000 liralık adli para cezasına çarptırıldı.

Edirne Sonhaber Gazetesi'nin yazarı Lütfü Karakaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce hakkında, kaleme aldığı yazı üzerine 'WhatsApp' uygulamasından 'S....rin oradan, terbiyesiz herifler, terbiye lazım, ahlaksızsınız, gazeteci bozuntusu' gönderdiği mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu İnce hakkında, 'hakaret' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Muharrem İnce, Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla alınan ifadesinde, mesajların içeriğini kabul ederek, hakaret kastının olmadığını söyledi. Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma da İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, müvekkilinin suç kastının olmadığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve 13 milyon oy aldığını söyledi. Müşteki Lütfü Karakaş'ın avukatı Çağrı Muştu ise yargılama konusunun kimin ne kadar oy aldığı değil mesajlarla hakaret edilip edilmediği olduğunu söyleyerek, İnce'nin cezalandırılmasını istedi.Edirne 4'üncü Asliye Caza Mahkemesi, dosyadaki delillerin toplandığını açıklayarak, Muharrem İnce hakkında, dosyadaki delil durumuna göre 90 gün adli para cezasına hükmetti. Mahkeme ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlenmiş olması nedeniyle 60 gün adli para cezasına indirerek, 1000 TL para cezası verdi. Cezası ertelenmeyen Muharrem İnce hakkında, Adana 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönündeki kararın açıklanması için bildirimde bulunulmasına da hükmetti. 


Kaynak: DHA

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