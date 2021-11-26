BURSA (İHA) - Muharrem İnce'ye Bursalı vatandaştan tepki: "Biz her zaman varız"

BURSA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Bursa'da bir vatandaş "İktidar olamayacaksınız" diye tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Bursa Ulucami'de cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce'ye, bir vatandaş tarafından tepki gösterildi. Muharrem İnce'ye "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşa, İnce de 'Sizin gelemediğiniz gibi dimi' cevabını verdi. Vatandaş ise 'Biz her zaman varız' deyince görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Erken seçimle ilgili de soruları yanıtlayan İnce, "Biz kurultayımızı yaptık, seçime hazırız, hodri meydan diyoruz. Ama ben teknik olarak erken seçimin yapılmayacağını düşünüyorum. Seçim yasası geçmedi ve üzerinden bir yıl geçecek. Bizim üç tane milletvekilimiz var. Şimdilik üç milletvekilimiz var, seçimden sonra inşallah birinci parti olacağız. Eğer üç milletvekili ne yapar diyorsanız, buyurun hemen seçimi yapalım" dedi.

İttifak iddialarını da değerlendiren İnce, "Ortada seçim yokken biz ittifak konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Partiler kapansın o zaman aynı binada yaşasınlar. Biz Memleket Partisi olarak tek başımıza iktidar olmak için çalışacağız. Ama seçime 3 ay kala bakarız, bu iktidarı göndermek, Türkiye'nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız" diye konuştu.