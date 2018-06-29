Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz'da Evinde Muharrem İnce ve Eşini Misafir Edecek

Seçimlerin ardından genel başkanlık tartışmasının yaşandığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce genel merkez'de değil, 2 Temmuz Pazartesi günü Kılıçdaroğlu'nun evinde eşli bir yemekte buluşacak.

İNCE, KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Seçim sonuçlarını aldıktan sonra tatile çıkan ve şu sıralar Ege'de mavi tur yaptığı öğrenilen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu seçillerin ardından ilk kez pazartesi günü yüz yüze görüşecek.

EŞLERLE BİRLİKTE YEMEKLİ BİR TOPLANTI YAPILACAK

Fox Haber'in iddiasına göre Kılıçdaroğlu'nun evinde gerçekleşecek görüşmeye iki ismin eşleri de katılacak. Toplantı, yemek eşliğinde bir "aile toplantısı" şeklinde gerçekleşecek.

KILIÇDAROĞLU "TELEFONLA 3-4 KEZ GÖRÜŞTÜK" DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada seçimlerin ardından Muharrem İnce ile 3-4 kez telefonla görüştüklerini ve daha sonra da yüz yüze oturup konuşacaklarını açıklamıştı.