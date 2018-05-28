Muharrem İnce ve Eşi, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın Ailesini Ziyaret Edecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret edecek. İnce, bir süre önce Edirne Cezaevinde Demirtaş ile görüşmüştü.

"ÇOCUKLARIMA SELAM SÖYLE" DEMİŞTİ

Demirtaş İnce'ye, "Diyarbakır'a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle" dedi. İnce, Diyarbakır mitingi sonrası eşi Ülkü İnce ile birlikte, Başak Demirtaş ve çocuklarını evinde ziyaret edecek.

DİYARBAKIR MİTİNGİ SONRASI GİDECEK

İnce'nin Başak Demirtaş'a yapacağı ziyaretin 11 Haziran'daki Diyarbakır mitingi sonrası olması bekleniyor.

(Kaynak: Sözcü)