Muharrem İnce Uşak Mitinginde Benzin Bidonu ve Bebek Beziyle Kürsüye Çıktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'ta vatandaşlara hitap etti. Kürsüye benzin bidonları ve bebek beziyle çıkan İnce KDV oranlarını eleştirdi.

Muharrem İnce 'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Merhaba Uşak . Tamam mı? (Tamam sesleri) Burası gerçekten tamam. Bu iş olmuş.Muharrem İnce 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olunca öğretmenlere, polislere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğim dedim. Baktım benim hemşerim 3600 ek göstergeyi verecekmiş. 16 senedir aklın neredeydi?

"16 SENENİN SONUNDA BUNU DOLDURUYORSUN"

Ekonomi anlatıyorlar. Ben size ekonomi anlatayım. 2002'de iktidara geldiğinde 50 lirayla bunu dolduruyordun. 16 senenin sonunda bunu dolduruyorsun. Al sana ekonomi.

Cumhurbaşkanı seçildiğimde ben çocuk sayısına karışmam ama çocuk bezine karışırım. Çocuk bezinin KDV'si %18. Çocuğun donundan KDV alan devletten adam olmaz. Benim görevim çocuk bezindeki KDV'yi indirmek. Bebek mamasında %18 KDV var. Çocuğun mamasından %18 KDV alan devletten adam olmaz. Çocuğa süt içireceğim %8 KDV var. %8 KDV alan devletten adam olmaz.

"BEN ONU AHIRDAN KAZANDIĞIM PARAYLA OKUTTUM"

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar alanın yarısı. Sizi ne kadar iyi bildiğimi anlatacak örnek vereceğim. 16 yıldır milletvekiliyim. Kurban bayramı geldi. Hayatımın hiçbir dönemi arefe akşamı babamın evinin dışında bir yerde olmadım. Engin Altay'a dedim ki, bayram sabahı babamın evinde olmam lazım programı ona göre yapalım. Rahmetli babam kurban alıp satıyor. Bayram sabahı gelip alacaklar. Ben milletvekili oldum. Ana dedim ben ahıra girecek miyim? Gir dedi baban kızar. Daha yeni seçildim, biri dedi, 'abi seni Muharrem İnce 'ye benzetiyorum' amcaoğlumdur dedim. Babam bana 'milletvekili oldu da ne oldu sanki ben onu o ahırdan kazandığım parayla okuttum' dedi. Daha sonra abim demiş ki baba ben iki kişilik çalışayım Muharrem ahıra girmesin. Ahıra girenMuharrem İnce , sizin sorununuzu çözer.

"ÜRETEN BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ"

Nar ektiriyorsan yanında nar ekşisi fabrikası olacak. Domatesi biz satıyoruz, ketçabı adamlar yapıyor. Türkiye, zeytini satıyor ama zeytinyağı satamıyor. Çünkü markası yok. İtalya satıyor. Üreten bir Türkiye kuracağız.

"2008'DEN BU YANA EMEKLİNİN MAAŞI DÜŞÜYOR"

Emekliler, bayramlarda 1000'er lira verecekler. Biz maaş demiştik. Çaldılar ama kötü kopya. Bu böyle olmaz. 1000 lira verirsin ama enflasyon o 1000 lirayı düşürür. Çözümü şudur. Asgari ücret vereceksin. Asgari ücret arttıkça o para da artacaktır. Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslayalım. En düşük maaşla en yüksek maaş arasında 9 kat, Finlandiya'da 2 kat var. 2008'den bu yana emeklinin maaşı düşüyor.

"EĞER İŞ BULAMAZSAN, KREDİN DEVAM EDECEK"

Gençler, sizi iyi eğiteceğiz. Siz marka oluşturacaksınız. Gençler, evlatlarım. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz. 2 bayramda karşılıksuz burs vereceğiz. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek. Fakire fukaraya Erdoğan mı para veriyor? Devlet veriyor. Benim cumhurbaşkanlığımda da 81 milyon verecek, devlet verecek. Gençler, allah şahittir. 2 yıl içerisinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Eğer iş bulamazsan kredin devam edecek.

"HER AİLEYE BİR EV, HER EVE BİR MAAŞ"

40 milyon dolarla 2 milyon konut yapardık. Saray yapacağımıza konut yapsaydık 100 bin ev yapardı. Köprü yapıyor geçiş garantisi var. 40 bin araç geçecek demiş 20 bin araç geçiyor. Yol yapıyorlar, çöküyor. Köprü yapıyorlar geçmeden para ödüyorsun. İşte bu düzene son vereceğiz. Sloganımız şu olacak; Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Bunu başaracağız. Türkiye, hukuk devleti olacak.

"İLK İŞİM EKONOMİ"

Akşam gazeteciler soruyor, 'ne yapacaksın?' ilk işim ekonomi.

1) Merkez Bankası bağımsız olacak. Merkez Bankası başkanını CHP Genel Merkezi'ne çağırmam. Her 3 ayda bir cumhurbaşkanlığında toplantı yapacağız.

2) Geçtiğimiz günlerde medya kuruluşu el değiştirdi. Para Ziraat Bankası'ndan bulundu. Ziraat Bankası, 1 milyar dolar kredi verdi. Ziraat Bankası'nın işi medya mı? Bu parayı 1000 fabrikaya verse 4.5 milyon lira verirdi. Çiftçiye verseydi, 45 bin lira olmak üzere 100 bin çiftçiye para vermiş olurdu. Be insafsız, be vicdansız, 100 bin çiftçiye 45 bin lira vereceğine bir kişiya bir milyar lira vermeye utanmadın mı?

"İSTER EVDE İSTER DEVLET DAİRESİNDE"

Çocuğunu imam hatipe gönder hiçbir itirazım yok. Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım. Sen kaç matematik neti yapıyor ona bak. Bizim dönemimizde hiç kimse ayrımcılığa uğramayacak. İster evde ister devlet dairesinde türban taksın bu bizim sorunumuz değil. Birini müdür yaparken sadece ehliyetine bakacağız. Bunu hep birlikte başaracağız.

"ÇOCUKLARINIZI İYİ YETİŞTİRECEĞİM"

Yıl 1980, Türkiye ve Güney Kore. Kişi başı gelirleri 2 bin dolar. Asya krizi gelince Güney Kore iflas ediyor. Güney Kore 5 şirkete ar-ge ve sermaye desteği vereceğini söylüyor. Şu an o 5 şirketin ihracatı 5 milyar dolar. Size söz veriyorum. Anneler, AK Parti'li, İYİ Parti'li, HDP'li anneler. Çocuklarınızı iyi yetiştireceğim.