Muharrem İnce, Twitter'da Sitem Etti: Telefonumu Kullanamaz Hale Geldim

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan adayı olan Muharrem İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada gelen Whatsapp mesajlarından dolayı telefonunu kullanamaz hale geldiğini söyledi.

TELEFONUNDAN EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

İnce, telefonundan ekran görüntüsü alarak Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. İnce'nin paylaştığı ekran görüntüsünde Whatsapp mesajlarının binin üzerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"TELEFONU KULLANAMAZ HALE GELDİM"

İnce paylaştığı mesajında, "20 yıldır kullandığım telefonu kullanamaz hale geldim. Bende fazla numara da yok:) Arayan, soran, ulaşmaya çalışan, konuşmak isteyen, mesaj atan herkese teşekkür ediyorum ve telefonla ulaşmak isteyip de ulaşamayanlardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.