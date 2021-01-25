Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2)

25.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:00
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2)

'YAKINDA PROGRAMIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ'Muharrem İnce, Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

'YAKINDA PROGRAMIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ'

Muharrem İnce, Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu. İnce esnafa, "Biz bir yola çıktık ne diyorsunuz?" diye sorarken, vatandaşlar "Hayırlı olsun" cevabı verdi. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan İnce, "Memleket Hareketi kurucusu arkadaşlarımla birlikte 3 gündür Avanos'ta idik. Bir tüzük hazırladık. Partimizin tüzüğü bitti. Yakında partimizin tüzüğünü, logosu, programını açıklayacağız. Şu anda 49'ncu vilayetteyiz. 81 il ziyaretini tamamladıktan sonra açıklamalarımızı yapacağız. Muhalefet muhalefetliğinden razı, iktidar iktidarlığından razı; biz ikisinden de razı değiliz. Millet de ikisinden razı değil. İnşallah bu millete umut olacağız ve umutları yeniden yeşerteceğiz. Biz 50+1 alarak iktidar olacağız. Biz iktidar olma yolunda ilerleyeceğiz. Yüzde 50+1 alacağımıza inanıyorum. Kim emek sonucunda millete umut olarak doğru şeyleri söyleyerek iktidar olmuşsa o yolda ilerliyoruz. Önce bu topraklarda tarımı ve hayvancılığı kalkındıracağız. Tarımı çözemeyen Türkiye'de hiçbir sorunu çözemez. Önce tarımı çözeceğiz. Yargıyı bağımsızlaştıracağız. Sermaye ürkmeyecek yargıdan. Üreteceğiz ve barışacağız, sonra hakça bölüşeceğiz" diye konuştu. 


Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2)
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2)
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:21:22. #1.15#
title