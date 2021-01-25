Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

25.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:33
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettikPARTİ kurma çalışmalarını hızlandıran CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin, 80 kişilik ekibi ile Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaptığı kamp sona erdi.

Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

PARTİ kurma çalışmalarını hızlandıran CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin, 80 kişilik ekibi ile Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaptığı kamp sona erdi. İnce, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik" dedi.

'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle birlikte Nevşehir'in Avanos ilçesindeki otelde geçen Cuma günü kampa girdi. İnce ve ekibinin 3 gün süren kampı sona erdi. İnce, otelden ayrılırken DHA'ya açıklama yaptı. İnce, parti tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, "Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik. Herhalde Türkiye'de en çağdaş, en demokratik tüzük bizimkisi olacak. Genel Başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini 'iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleri ile seçilir' diye tüzük hükmü haline getirdik. Türkiye'de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz" diye konuştu.

'PROGRAMIMIZI YÜZDE 90 TAMAMLADIK'Partilerde demokrasi olmadığını söyleyen İnce, "Türkiye'deki hiçbir parti Türkiye'ye demokrasi  vaat edemez. Çünkü partinin içinde demokrasi yok. Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak olan bu millete kendi içimizde demokrasiyi önce anlatmamız lazım. Bunları gerçekleştirdik. Programımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Birkaç küçük eksiğimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz. Tüzük tamam. Nevşehir ve Kırşehirli esnaflarımızı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, partinin ismi konusunda sorulan soruya ise, "Zamanı gelecektir, bekleyin biraz" yanıtını verdi.  

Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik
Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Oğuzhan Koç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliği ile kabul ettik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:41:23. #1.16#
title