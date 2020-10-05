Muharrem İnce: Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (3)

MUHARREM İNCE ADANA'DACHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi'nde 28'inci durağı Adana oldu.

MUHARREM İNCE ADANA'DA

CHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi'nde 28'inci durağı Adana oldu. İnce, merkez Seyhan ilçesindeki Çakmak Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden İnce, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İnönü Parkı'nda açıklamalarda bulunan İnce, 'Memleket Hareketi'nin kurucularıyla birlikte Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirterek, "Bugün Adana'dayız. 81 kenti gezdikten sonra büyük ilçeleri, ardından büyük mahalleleri dolaşacağız. Çocuklarımız güzel hayaller kursun, mutlu düşleri olsun istiyoruz. Bunun için yollardayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı