DHA YURT BÜLTENİ - 16

Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmişMERSİN Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan, PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), verdiği ifadesi ile örgütün Suriye'deki 26 adresini bildirdi,...

Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş

MERSİN Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan, PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), verdiği ifadesi ile örgütün Suriye'deki 26 adresini bildirdi, 127 teröristi de arşiv fotoğraflarından teşhis etti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmasıyla 15 Temmuz'da teslim olan Dalya Mahmut Müslüm hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne 11 Temmuz'da getirilen tanık S.Y'nin ifadesinde, Dalya Mahmut Müslüm'ün 2013 yılında örgüte katıldığı bilgisine de yer verildi.

S.Y'nin, Dalya Mahmut Müslüm'ün ilk olarak Suriye'nin Karaçok bölgesindeki sözde basın biriminde örgüt mensuplarının fotoğraf ve videolarını çektiğini, daha sonra da başta Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Alataş olmak üzere örgütün birçok sözde yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

İddianamede, S.Y'nin ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dalya Mahmut Müslüm hakkında soruşturma başlatıldığı ve ekiplerin ikna çalışmalarıyla da teslim olmasının sağlandığı belirtildi. Müslüm'ün ilk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söylediğinin aktarıldığı iddianamede, terör örgütü içerisinde bulunduğu sürede Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerine yönelik her hangi bir eylemi olmadığı, gerçekleştirilecek bir eyleme katılmadığı, terör örgütüne zorla ailesi tarafından katılmasının sağlandığı, bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği, verdiği bilgilerin yapılan araştırmalar sonucunda doğru olduğunun ortaya çıktığına yer verildi.

Sanığın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın eli kanlı terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği belirtildi.

Müslüm hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının mahkemenin takdirine bırakıldığı iddianamede, sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz'da adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Mersin Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsüDalya Mahmut araçtan inerkenDalya Mahmut götürülürkenDalya Mahmut adliyeye girerkenAdliye binasından genel ve detayHaber-Kamera: MERSİN,

================================

Muharrem İnce: Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Aksaray'da esnafı ziyaret etti. İnce, "Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Aksaray'a geldi. Şehir merkezinde halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına da açıklama yapan İnce, "Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Aksaray teşvik kapsamında olan bir ilimiz fakat demir yolu, 17- 18 yıl önce söz verilmiş bir projedir. Bu proje gerçekleşirse ulaşım da kolay, ucuz ve rahat olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İnce'nin otobüsle gelişi Vatandaşlarla sohbetiEsnaf ziyareti Muharrem İnce'in açıklamasıVatandaşlarla fotoğraf çekinmesi

Genel detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

==========================

10 yaşındaki Ahmet'e ilik nakli için bağış kampanyası

HATAY'In Reyhanlı ilçesinde, 10 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Ezer'e uygun ilik için kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Ahmet Ezer'e ilik nakli yapılabilmesi için Türk Kızılayı Reyhanlı Şubesi'nin de desteği ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. Belediye binası önünde başlatılan kampanya ile ilgili Ahmet Ezer'in kuzeni Mustafa Devecioğlu, Türk Kızılayı işbirliği ile kök hücre örneği topladıklarını söyleyerek, "Kuzenim Ahmet Ezer 10 yaşında, halen Adana Acıbadem Hastanesi'nde 2 yıldan bu yana lösemi tedavisi görüyor. Bu güne kadar uygun iliği bulamadık. Bugün ise Türk Kızılay'ı işbirliği ile kampanya başlatma gereği duyduk. Zor bir hastalık, çok yardımlaşma gerektiriyor. Sadece Ahmet için değil bu hastalıkla boğuşan herkese faydalı olması açısından tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bir tüp kan, bir umut demektir. Bu sürecin içersinde olan, yakından izleyenler daha iyi bilir, umarım gerekli olan iliği buluruz. Kan verelim duyarlı olalımö dedi.

Türk Kızılayı Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz ise, "Bugünkü kan bağışı kampanyası olarak Ahmet Ezer'e donör olabilecek, tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıyoruzö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ