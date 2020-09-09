Muharrem İnce: Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz
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Muharrem İnce: Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Muş'a geldi.

Muharrem İnce: Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz
09.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:21

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Muş'a geldi. İnce, "Ankara'daki merkez binalarda yan yana oturup, 1 hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var. Dünyada nasıl ki her şey değişiyorsa yeni siyaset yapma biçimi de bu olacak. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir, Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz" dedi.

Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Muş'ta, kent merkezindeki esnafla buluştu. Otobüsle şehirleri gezen, belirli noktalarda durarak, halkla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen İnce, sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat etti. Türkiye'yi karış karış gezeceğini belirten İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnce, "Şehir merkezinde içme suyu problemi olduğunu duydum. Vatandaşı dinleyeceğiz, buradan Bitlis ve Van'a geçeceğiz. Televizyon kanalları, halkın her sıkıntısını ekrana taşımıyor. Milletle birlikte biz de öğrenmiş olacağız. Yani bakın artık televizyon kanalları izlenilmiyor. YouTube var. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti. Ama Türkiye'de siyaset yapma biçimi değişmiyor. Ankara'daki merkez binalarda yan yana oturup, 1 hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var. Biz onlarda durumu kavramaya çalışıyoruz. Dünyada nasıl ki her şey değişiyorsa yeni siyaset yapma biçimi de bu olacak. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir, Türkiye'yi dolaşıp, dertlerini dinleyeceğiz. Çözüm önerilerini anlatacağız, bunları dillendireceğiz.  Allah hakkımızda hayırlısını etsin" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorusu üzerine, Erol Mütercimler'in imam hatip okulları ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren İnce, "Ben okul üzerinden öğrenci sınıflandırmam. Ben fizik öğretmeniyim, bütün öğrencilerin öğretmeniyim. İmam hatipliler, Anadolu, fen, güzel sanatlar liseliler hepsi bu memleketin evladıdır. Ama bu memlekette sapık az yok yani çok sayıda da var. Bu da bir gerçek ama okul üzerinden bir tanımlamayı doğru bulmuyorum. Ayrıca ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım" dedi.

Kentteki esnafla ve vatandaşla bir araya gelen Muharrem İnce, kent ziyaretlerinden sonra geldiği heyet ile birlikte otobüsle Bitlis'e geçti. 


Kaynak: DHA

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