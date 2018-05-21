Muharrem İnce Bartın'da TRT'ye Yüklendi: Hakkımı Helal Etmiyorum!

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Bartın mitinginde konuştu. İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"TRT HAKKIM HARAM ZIKKIM OLSUN"

"Anketçiyim diye televizyonlara çıkanlara inanmayın. Onlar birinin sözcüsü. Anket istiyorsan gel takıl peşime. Ankara'daki 100 bin kişiyi gör. Biz bu seçimi alacağız. Adana'daki kalabalığı dün görseydiniz, sonunu göremiyordum. Bugün sesim kötü çıkıyor olabilir, ama sözümüz doğrudur. Bugün arkadaşlarım verdi. TRT1 Erdoğan'a 117 dakika, bana 16 dakika vermiş. Biz TRT payı ödüyor muyuz? Sadece Erdoğan'a oy verenler mi ödüyor? Bunun adil olması gerekmez mi? Ey Erdoğan haberin yok mu? Ben TRT'ye hakkımı haram ediyorum, haram zıkkım olsun."

"MİLLET DEĞİL DEVLET KEMER SIKACAK"

"24 Haziran'da ilk işimiz seçim güvenliğini sağlayacağız. En az 50 bin avukat, cübbelerinizi arabanızda gezdirin? Sizi YSK'nın önüne çağırabilirim diyorum. Merak etmeyin, 1 oyunuza zarar gelmeyecek. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız, herkes mahkemelere güvenecek. Yabancı yatırımcı neden gelmiyor Türkiye'ye, güvenmiyor. Para güvenli limanı sever. Ekonominin başına ehliyetli, düzgün insanları getireceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağız, onurunu kırmayacağız. Türkiye'de yıllardır kemer sık deniliyor değil mi, bunu değiştireceğiz. Devlet kemer sıkacak. Milletin kemer sıkacak hali kalmadı. İsraf ekonomisinden, insaf ekonomisine geçilecek. Cumhurbaşkanı o sarayda yaşamayacak. Orayı bilim yuvası yapacağız. Nerede yaşayacaksın Muharrem İnce diyorsanız? Ben evime doyamadım ki, yaşarım evimde. Devlet işleri için de Çankaya'yı kullanırız."