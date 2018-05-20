Muharrem İnce traktöre bindi

Muharrem İnce, dün gece gittiği Adana'dan, miting için karayoluyla Osmaniye'ye giderken, yol üzerindeki Ceyhan ilçesinde hasat edilen buğday tarlasındaki çiftçileri ziyaret etti. Burada traktöre binen İnce, saman balyaladı. Bir süre çiftçilerle sohbet eden İnce, daha sonra, Osmaniye'ye geçti.

DÜN BİSİKLETE BİNMİŞTİ

Miting için gittiği Samsun'da halkla buluşan İnce'ye Samsunlu gençlerin bir sürprizi vardı. Kürsüde konuşan İnce'ye gençler makam aracı yapsın diye bisiklet hediye etti. Bisikletin Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedileceğini söyleyen İnce, konuşmasını tamamladıktan sonra platformun üstünde bir süre bisiklete bindi.