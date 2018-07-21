Muharrem İnce, Sosyal Medyadan "Neredesiniz" Diye Sordu, Takipçileri "Şizofren Olduk" Yanıtını Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ederken Twitter hesabından bir dizi mesaj yayınlayan Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı sistemini ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini eleştirdi.

MUHARREM İNCE'Yİ DESTEKLEYENLER KIRGINLIK YAŞIYOR

CHP'nin gündemi 24 Haziran'dan sonra kurultay olsa da Muharrem İnce'yi destekleyenler verdikleri desteğin karşılığını seçim akşamı ve sonrasında İnce'den bulamayınca her fırsatta bunu dile getiriyor.

"KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimsenin sesi çıkmıyor, hiç kimseden itiraz yükselmiyor. Gelenekten ve gelenekçilikten söz edenler, neredesiniz? Çok önemli bir devlet geleneğinin yerle bir edilmesine neden itiraz etmiyorsunuz? Topluma tarihin ışığını tutmakla görevli olan Tarihçiler, neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

KIRGIN SEÇMENİNDEN CEVAP GECİKMEDİ

İnce'nin bu sözleri sosyal medyada haber olarak paylaşılmasının ardından da, ona destek verenler; "şizofren tedavisi görüyoruz, Swiss oteldeyiz, kesin sonuçları bekliyorum" gibi cevaplarla Muharrem İnce'ye olan tepkilerini ortaya koydu.

İşte Muharrem İnce'nin takipçilerinden gelen cevaplar: