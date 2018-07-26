Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden, "16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" açıklamasında bulundu. 26.07.2018 16: 54: 14 TSI

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