Muharrem İnce: "'Sizi saray mı destekliyor' sözlerine açıklık getireyim. Destekliyorsa hata... Muharrem İnce: "'Sizi saray mı destekliyor' sözlerine açıklık getireyim. Destekliyorsa hata yapıyordur.

Muharrem İnce: "'Sizi saray mı destekliyor' sözlerine açıklık getireyim. Destekliyorsa hata yapıyordur. Ben AK Parti ve MHP'den oy aldım. Millet İttifakının da içinde olduğuma göre Saray'ın beni desteklemesi mümkün değildir. Bunu diyenler CHP içerisindeki rant baronlarıdır. Bunların mantığı yok. Bana atılan iftiradır. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Muharrem İnce'yi desteklemem. Bugünkü CHP yönetimine göre benim AK Parti ve MHP'den oy alma olasılığım daha fazladır." - ANKARA

Kaynak: İHA