Muharrem İnce Sivas'ta

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince, Sivas mitinginde yaptığı konuşmada memleketin barışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Sivas tarihi kent meydanında düzenlenen mitingde seçmenleriyle bir araya geldi. Sahneye İzmir Marşı ile çıkan İnce, marşa eşlik edip kalabalıkla özçekim yaptı. Konuşmasının başında 28 yıl önce askerliğini Sivas'ta yaptığını hatırlatan İnce, o dönem çocuğunun kendini genelkurmay başkanı sandığını ancak kışlada günde 600 tabak yıkadığını söyledi.

Miting meydanına giderken yolda bazı vatandaşların kendisine Rabia işareti yaptığını belirten İnce, "Yolda gelirken arkadaşlar bana Rabia işareti yapıyor. Dedim ki onu değiştirin. Dolar 5 lira oldu artık. Bir soru da ben soracağım. Bana o işareti yapabilirsin. Ben sadece teşekkür ederim. Peki Erdoğan'a başka bir hareket yapabilir misin? Yaptığın zaman polisler yakalar otobüse çağırır. Aydın'da 13 yaşında çocuğu çağırdı" dedi.

"Memleketin barışmaya ihtiyacı var"

Rakip adayların bağış hesaplarına para yatırdığını belirten İnce, "Bu memleketin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Tüm adayları ziyaret edip başarılar diledim. Bugün de bankaya gidip diğer beş adayın hesaplarına 500'er lira yatırdım. Onların tabii ki paraya ihtiyaçları yok. Amacım Türkiye'yi birleştirmek, kavgadan uzaklaştırmak. Amacım insanları bir potada eritebilmek. 81 milyonu diri tutup, Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya kafa tutabilmek" diye konuştu.

İnce konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Erdoğan, memleketin gidişatı kötü. Bu kötü gidişten kurtulmamız lazım. Peki buradan nasıl kurtulacağız. Kavga ederek, bağırıp çağırarak kurtulamayız. İnsanları gererek kurtulamayız. Kurtulmamız ancak bir şekilde olur. Bunu Sivaslıların, bütün milletimin önünde okuyorum. Sayın Cumhurbaşkanına tarihi bir çağrımdır. Döviz kurları artıyor. Kısa süre içerisinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak ekonomik sistemimiz ciddi bir tehlike içerisine gidecektir. Bu sıkıntıdan kurtulmak için Sayın Erdoğan size çağrımdır. Önce yanınızdaki danışmanlarınızı, size ekonomik verileri yanlış anlatanları derhal uzaklaştırın. Merkez Bankasının para politikasını bağımsız bir şekilde uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalara duyurun. Son olarak piyasalardaki dedikoduları ve söylentileri bertaraf etmelisiniz. Bunları dikkate alırsanız piyasadaki finansal iktidara katkı sağladığınızı hep birlikte görürüz. Aziz milletim tedirgin olmayın. 24 Haziran'dan sonra bu aksaklıklar düzeltilecektir" ifadelerini kullandı.

"Birisi yalan söylüyor"

İnce, mazot fiyatı ile ilgili vaadini hatırlatıp, "Ben çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğim dedim. Tarım Bakanı 'Muharrem İnce'nin haberi yok, çiftçiye mazotu zaten 2.5 liradan veriyoruz' demiş. Ortada bir yalancı var. ya Muharrem İnce yalancı ya Fakıbaba yalancı. İkimizden birimiz yalancı. Önümüzdeki günlerde kayıtlı bir çitçinin traktörünü ben kullanıp benzinliğe gideceğim, depoyu dolduracağım, faturayı da Fakıbaba'ya göndereceğim. Ödemezse helal paradan ben öderim. Tarım Bakanının adı Fakıbaba, milletin adı fakir baba" dedi.

"1 milyar doları bir kişiye verdiler"

İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de bir Ziraat Bankası var. Ziraat Bankasının görevi çiftçiye kredi verip çiftçiyi kalkındırmak. Ziraat Bankası geçtiğimiz günlerde 22 ülkeden para topladı. Bu parayı yani 1 milyar doları bir kişiye verdi. O da gitti Doğan Holdingi aldı. Peki bu 1 milyar dolar ne demek. Bunu fabrikalara verseydi bir fabrikanın her birine 4.5 trilyon para verirdi. Bin fabrika ayağa kalkardı. Bunu bir kişiye vermek yerine 10 bin KOBİ'ye verseydi her birine 450 bin lira verirdi. 10 bin KOBİ ayağa kalkardı. Bu 1 milyar doları bir kişiye vereceğine 100 bin çiftçiye verseydi, her birine 45 milyar para verirdi. 45 milyar çiftçinin işini görür. Memleket böyle soyuluyor."

İnce ayrıca, Genelkurmay Başkanı ile Gül'ün görüşmesine değinip, "Benim Cumhurbaşkanlığımda genelkurmay başkanı helikoptere binip bir eski Cumhurbaşkanının bahçesine 'aday olma' diye inerse bir dakikada o genelkurmay başkanını görevden alırım" şeklinde konuştu.

"Kayıtlarda o kadar görülmüyor"

Konuşmalarda seçmenlerden kendi hesabına bağışta bulunmalarını isteyen İnce, dinleyicilere kimlerin para yatırdığını sordu. Çok sayıda el kalkınca ise "Kayıtlarda o kadar görülmüyor" dedi. İnce konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Mal varlığımı açıkladım. Şimdi bağışta bulunuyorlar. Milletten toplanan paralarla kampanya yapıyoruz. 8 kişilik bir uçakla geldik. Yoksa Edirne'den Hakkari'ye nasıl yetişeceğim. Şu yandaş medyanın haberlerine bakın. 'Muharrem İnce kendi özel uçağı ile kampanya yapıyor.' Yolda gelirken uçak kaç para diye sordum. 40 trilyon dediler. Benim sülalemi satsan bu uçağı alamaz. Bu yandaş medya ne içiyor merak ediyorum. Bu milletin yaptığı bağışların hesabını YSK ve Sayıştay'a vereceğiz. Ama yetmez bir de millete vereceğiz." - SİVAS