Muharrem İnce: Şiddetten uzak durun, mizah yapın

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, teknik olarak erken seçimin mümkün olmadığını belirterek, "Bir öğretmen ağabeyleri olarak gençlere sesleniyorum. Sakın iktidarın işine yarayacak işlere kendinizi alet ettirmeyin. Şiddetten uzak durun. Mizah yapın" dedi.

Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Buttim Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu ile buluştu. Daha sonra Kapalı Çarşı'da esnaf ziyareti yapan İnce, Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Namazın ardından Orhan Parkı'nda basın açıklaması yapan İnce, erken seçimin teknik olarak mümkün olmadığını belirtti.

Basın açıklamasından sonra otobüse yürüyen İnce, bir kişinin kendisine "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağırması üzerine, "Sizin gelemediğiniz gibi değil mi" cevabını verdi. Tepki gösteren kişi, polisler tarafından uzaklaştırıldı.