Muharrem İnce: "Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in... Muharrem İnce: "Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey'in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil. Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar.

Muharrem İnce: "Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey'in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil. Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana yakın isimleri aday yapmadılar. Kazanamayayım diye ellerinden geleni yaptılar. Ben sordum; 'Ne yapıyorsunuz, bilgi verin' diye. Bana bilgi vermiyorlar. YSK'ya yazı yazdım. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış." - ANKARA Kaynak: İHA