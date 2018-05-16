Muharrem İnce: Seçilmezsem Kılıçdaroğlu'nun Karşı Aday Olmam!

CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki defa adaylığını koyan Muharrem İnce, ". Sayın Genel Başkan gel danışmanım ol derse olurum. Ama asla karşısına aday olmam." dedi.

FATİH PORTAKAL'IN KONUĞU OLDU

Fatih Portakal 'ın sunduğu FOX Ana Haber'den hemen sonra canlı yayınla izleyiciyle buluşan 'Liderler FOX'ta'nın bu akşam ilk programına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuk oldu.

"KENDİ EVİMDE OTURURUM"

İşte İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Sarayda oturmayacağım. Belki kendi evimde otururum. Ben kendi evime daha doyamadım ki. Aparman dairesinde otururum. Hiç tepeden bakmadan, trafiği çok aksatmadan, 300-500 güvenlik görevlisiyle gezmeden kendi evimde otururum.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ASLA ADAY OLMAM"

Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık edemem. Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkan gel danışmanım ol derse olurum. Ama asla karşısına aday olmam. Ben vefalı bir insanım. Kendisine böyle bir yarışa asla girmem. Ben yarın kendimi değil kendimden başka birini de destekleyebilirim ama ben karşı karşıya gelmem kendisiyle. Bir insanın, bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı.