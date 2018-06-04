Muharrem İnce Sahneye Dünya Haritası ile Çıktı: Yazık Günah Değil mi?

24 Haziran seçimleri için çalışmalarına devam eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ithal hayvan üzerinden eleştiren ve sahneye dünya haritası ile çıkan Muharrem İnce, "Ta buradan dünyanın öbür ucundan hayvanları gemilere dolduruyorlar. 1 ay mı 2 ay mı sürüyor, telef oluyorlar zaten. Buradan geliyorlar, okyanusu geçiyorlar, Akdeniz'e giriyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Yazık günah değil mi? Ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol alasını yetiştirsin sana" dedi.

İnce'nin konuşmasından satırbaşları;

"Çiftçiyi bitirdi, köylüyü bitirdi. Ta buradan dünyanın öbür ucundan hayvanları gemilere dolduruyorlar. 1 ay mı 2 ay mı sürüyor, telef oluyorlar zaten. Buradan geliyorlar, okyanusu geçiyorlar, Akdeniz'e giriyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Yazık günah değil mi? Ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol alasını yetiştirsin sana.

Bunların 1200 odalı sarayı var ama yatacak yeri yok. 6 milyar dolarlık canlı hayvan ithal etmişiz. 1 milyon doları Karslıya verseydin hayvancılık uçar giderdi.

Çocuklarımız sınava girdi sonuçları seçimden önce açıklamayacaklar. Böyle üçkağıtçılık olmaz. 1 milyon çocuk açıkta kalacak. Çocuk da veli de ağlayacak. Üçkağıtçıları görüyor musun? Perişan ettiler eğitimi.

"ÇOCUK BEZİNDEN KDV ALINMAYACAK"

Erdoğan meydanlarda 3 çocuk 5 çocuk yapın diyor. Yapması kolay bakması zor. Sonra diyor ki 'Normal doğum olsun.' Bir de oraya karışıyor. Çocuk bezinde KDV yüzde 18. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısına karışmak mı çocuk bezindeki KDV'yi düşürmek mi? Size söz çocukların bezinden yüzde 18 KDV alınmayacak.

Dolar 2002'de1,30'du şimdi 4,50'yi geçti. Erdoğan'ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira. Dünyada kavga etmediği kimse yok. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada dostumuz kalmadı. Şimdi gelmiş Bay ekonomist meydanlarda 'Ben yerli ve milliyim' diyecek. Süleyman Şah Türbesi'ni oradan oraya taşıdın, Süleyman Şah sağlığında o kadar seyahat etmedi. Senin uçağın mı yerli gözlüğün mü yerli?

"KÖPRÜDEN HER GÜN GEÇİYORSUNUZ"

Geçen hafta ya da bugün Erdoğan'ın yaptığı köprüden geçen var mı? Hepiniz geçtiniz. Neden? Garanti vermiş günlük 40 bin ara geçecek 14 bin geçti üstünü devlet ödeyecek. Siz her gün Erdoğan'ın yaptığı köprüden geçiyorsunuz. Cebinizden köprü parasını çekip alıyor.

Buradan İstanbul'a gittin. Demirel'in yaptığı köprüden geçersen bedava geçeceksin Erdoğan'ın yaptığı köprüden geçersen 114 lira ödeyeceksin. Demirel'in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor Erdoğan'ın yaptığı köprünün geliri yabancı devletlere düşüyor.

"HIRSIZLIK OLMAYACAĞI İÇİN DAHA ÇOK VERECEĞİM"

Buralarda anlatıyor, ben gelirsem yardımları kesecekmişim. Niye keseyim? O paraları Erdoğan mı veriyor? Devlet veriyor. Benim dönemimde hırsızlık olmayacağı için daha çok vereceğim. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak, yolu yok. Kadınlar çalışma hayatına dahil olacak.

"KÜRT SORUNUNU 3B İLE ÇÖZECEĞİZ"

Kürt sorununu nasıl çözeceğiz? 3 B ile çözeceğiz. Önce barışacağız. Yani insanlar arasında ayrım olmayacak. 81 milyon barışacağız. Ben 6 ok taşımıyorum, Türk bayrağı taktım. Tek olan şey bir grubun olamaz. Cumhurbaşkanı da herkesin olur. İki ekonomik olarak büyüyeceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz. Emekli maaşları arasında 9 kat fark olursa adil bölüşme olmaz. Dilini öğrenmek istiyor...Özgür bir Türkiye'yi oluşturacağız. 81 milyona resmi dil Türkçeyi öğreteceğiz. İkincisi evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Anasının dilini...Korkmadan, çekinmeden. Üç; uluslararası bir dil öğreteceğiz. Yani Kars'taki Kürt kardeşim liseye giderken hayalinde 'Ben çalıştığım zaman başhekim olabilirim' buna inanacak. Çünkü devlet ayrımcılık yapmayacak."