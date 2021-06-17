Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı

Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

İnce, merkez Akdeniz ilçesindeki açılışta, memlekete umut olmak için yola düştüklerini söyledi. 19 yılın sonunda umut olamayan bir muhalefet bulunduğunu ifade eden İnce, "Memleket Partisi olarak parti binamızı açtık. 18 Eylül'de kurultayımız var. Kurultaydan sonra inşallah maskeleri de çıkaracağız. Ondan sonra mitinglere başlayacağız. Buradan birinci parti çıkacağız. Zor olduğunu biliyorum ama imkansız değil." dedi.

Muharrem İnce ve partililer, daha sonra kurdele keserek Memleket Partisi Mersin İl Başkanlığının açılışını yaptı ve esnafı ziyaret etti.

Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı
Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı
Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı
Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi
İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi
CHP ile Memleket Partisi arasında afiş krizi! İnce Adana'da Zeydan Karalar'a sert çıktı
CHP ile Memleket Partisi arasında afiş krizi! İnce Adana'da Zeydan Karalar'a sert çıktı
Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti
Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Emel Sayın Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:47:40. #1.16#

title