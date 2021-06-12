Muharrem İnce partisinin İstanbul il binasının açılışını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muharrem İnce partisinin İstanbul il binasının açılışını yaptı

Muharrem İnce partisinin İstanbul il binasının açılışını yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen İnce, "Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu, 50+1 almak lazım. Yani, çatı aday doğru değildir" dedi. 

Muharrem İnce, Şişli'de partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan İnce, "Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum, 'Bu parti şirazesinden çıktı, bu artık Atatürk'ün partisi değil' diyorsan, memnuniyetsizsen, gidişatı iyi görmüyorsan işte tam olarak senin yerin Memleket Partisi. CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gitmiş çok kardeşim var biliyorum, onları da Memleket Partisi'ne davet ediyorum. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum, diyorsanız ki 'Bunların Türkiye partisi olmak gibi bir amaçları yok, bunlar terörle aralarına mesafe koyamıyor. PKK terör örgütüdür diyemiyor, buna rağmen bunlar büyüyemez, artık HDP'ye oy vermekten vazgeçtim' diyorsan seni de bekliyorum Memleket Partisi'ne" dedi.

Erken seçime hazır olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyleyen İnce, "Vallahi erken seçime biz hazırız, varız. Siz sadece seçime katılmayı kolaylaştırın. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu, 50 + 1 almak lazım. O zaman çatı adayı doğru değildir, ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın', evet tabi olacağım" diye konuştu.

 


Muharrem İnce partisinin İstanbul il binasının açılışını yaptı
Muharrem İnce partisinin İstanbul il binasının açılışını yaptı
Muharrem İnce partisinin İstanbul il binasının açılışını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
'Nuriş Kardeşler'e yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
'Nuriş Kardeşler'e yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Fatma Turgut Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muharrem İnce partisinin İstanbul il binasının açılışını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 19:00:12. #1.13#

title