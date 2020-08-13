Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce'nin partisinin adı ne? Bin günde memleket hareketi nedir? Bin günde memleket hareketi olarak yürüttüğü çalışmayı açıklayan CHP'li Muharrem İnce, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuştu. Son günlerde yeni parti kuracağı konuşulan İnce, konuya açıklık getirdi. ''Muharrem İnce parti kuruyor mu?'' sorusu son günlerde gündemi meşgul eden sorulardan biriydi.

Muharrem İnce'nin yeni partisinin adı merak konusu oldu. İnce, konuyla alaklı açıklmaalarda bulunarak Bin Günde Memleket Hareketi olarak tanımladığı hareketini 4 Eylül'de başlatacaklarını dile getirdi. Muharrem İnce açıklaması haebrimizde.

MUHARREM İNCE PARTİ Mİ KURUYOR?

İnce, parti kuracağı konusuna düzenlediği basın toplantısında açıklık getirdi. Açıklamalarında; ''Anlattıklarımın içinde bir cumhuriyet öğretmeninin ülkesi ile ilgili güzel düşleri vardır ama bunun içinde milletin haklı talepleri de vardır. İleride size tanıtacağım, alanında uzman, memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz, Allah yardımcımız olsun.'' ifadelerine yer verdi.

BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ NEDİR?

Muharrem İnce konuşmalarının devamında ''Türkiye saray rejimine mecbur değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki, Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür, 50+1 de mümkündür. Bizim hareketimizin amacı umutsuzluğu yok etmek, çıkış yolu göstermektir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır. Hareketin adı 'bin günde memleket hareketidir.' Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir. Bin Günde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de başlatıyoruz. Bu hareket ırk, din, dil ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır.'' dedi.

MUHARREM İNCE 'NİN AÇIKLAMASI

"Herkes konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Mühürsüz oy pusulaları ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları daha da derinleştirmiştir. Devlette tek adam buyruklarını uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır.

Ne yazık ki bizler zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Türkiye'de atıl bekletilen yenilenebilir enerji kaynakları devreye alındığında daha bağımsız, daha verimli bir enerji geleceği mümkündür. Dış politikada denge politikaları kuramayıp gelgitler yaşayan, parasını ödediği savunma sistemlerini alamayan, sorunlarını çözmek yerine erteleyen bir ülke haline geldik.

Mavi Vatan olarak tanınan aranda büyük bir zenginlik bulunmaktadır. Türkiye'deki muhalefet yüksek sesle destek mesajı vermelidir. Ekonomideki yükselişi buzdolabı satışına bağlayan bir Cumhurbaşkanı var.

CHP ile özdeşleşen ön seçim artık yok. Kurultaylarda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği PM üyesini iki satırlık yazı ile, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık. Önce dostlarına değil, önce kendi evlatlarına güvenmelidir.

CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Salıdan salıya iktidarın kuyuya attığı taşları temizlemek, kolay yolu seçmek muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AKP çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek. Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.