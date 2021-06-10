Muharrem İnce: Ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum
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Muharrem İnce: Ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum

Muharrem İnce: Ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum, matematiği bilmediklerini düşünüyorum.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum, matematiği bilmediklerini düşünüyorum. Bunlar değilse Erdoğan'a çalıştıklarını düşünüyorum. Katılımın yüksek olabilmesi için adayın çok olması gereklidir" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. İnce, erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Erken seçim olabilmesi için hem ya cumhurbaşkanının iradesi lazım ya da 360 milletvekili lazım. Yani her ikisi de iktidara bağlı ama biz Memleket Partisi olarak diyoruz ki 'Biz seçime hazırız; ama Türkiye'nin demokrasisinin önünün açılması lazım'. Gelin, seçime girme şartlarını kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Öyle '15 milletvekili, kiralık, sana gitsin' gibi ucube işlere girişmeyelim. Türkiye demokrasisinin önünü açın. Hemen seçime gidelim. Biz hazırız. Yanlış işlerle uğraşmayalım. Şu anda 20 gün oldu biz kurulalı; 51 vilayette örgütlendik. Bunu yakında 81 yapacağız ama kolaylaştırırsanız 'Biz seçime hazırız' diyoruz" diye konuştu.

'3 DİL ÖĞRETECEĞİZ'Muharrem İnce, Kürtçe ana dilde eğitim ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Dediklerimin arkasındayım. Biz çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Bir; resmi dilimiz olan Türkçe'yi öğreteceğiz. İki; çocuklara evlerinde annesinden öğrendikleri dili öğreteceğiz. Üç; uluslararası bir dil öğreteceğiz. Hiçbir devlet çocuğun evinde öğrendiği dili, anasından öğrendiği dili unutturamaz. Bizim derdimiz bundan ibarettir. Ayrıca bu konuda 'Siyasetçiler konuşuyor' dedim. 'Pedagoji uzmanları, dil bilimciler, eğitimciler konuşsun' dedim" dedi. 'KANAL İSTANBUL ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olduklarında 'Kanal İstanbul' projesini durduracakları yönündeki açıklamasıyla ilgili İnce, "Bu bizim önceliğimiz değil. 1 senedir lokantalar kapalı. O insanlar açamıyorlar yeniden restoranlarını. Önceliğimiz bunlar. Önceliğimiz 41 ilde kuraklık var; önceliğimiz bu. Önceliğimiz emekliler. Önceliğimiz, okula gidemiyor gençler; bilgisayarları yok, internetleri yok. Önceliğimiz bunlar. Ekosistemi kaybedersek ekonomiyi kaybederiz. Hiçbir bilimsel tarafı yok bunun. 'Biz iktidar olduğumuzda parayı da ödemeyiz'. Bunu devlet yönetecek insanların söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir hakkınız yok. Oraya gidecek olan bir yatırımcı bunun tahkimini, uluslararası antlaşmasını, aklınıza ne geliyorsa onların hepsini yapar. ya o parayı ödersiniz ya da dünyadan dışlanırsınız. Bunu seçmeni kandırmaya yönelik bir laf olarak algılıyorum. 'Geçmiş iktidarın borçlarını ben ödemeyeceğim' demek, devleti bilmemek demektir" diye konuştu. 'ORTAK ADAY ERDOĞAN'A ÇALIŞMAKTIR'

Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Ortak adayda HDP olmasın' açıklamasın hatırlatılması üzerine, "Onu ben bilemem, onu Sayın Akşener'e sorarsınız. Ben ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum, matematiği bilmediklerini düşünüyorum. Bunlar değilse Erdoğan'a çalıştıklarını düşünüyorum. Bu mümkün değil. Bu doğru değil. Bu matematik bilimine aykırı. Katılımın yüksek olabilmesi için adayın çok olması gereklidir" dedi.


Muharrem İnce: Ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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