Muharrem İnce Ordu'da Kendisini Karşılayan Horon Ekibiyle Horon Tepti

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'da kendisini karşılayan horon ekibi ile horon tepti. Resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan horon videosunu paylaşan İnce'nin görüntüleri binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ordu mitinginde halka seslendi. İşte İnce'nin konuşmasının satırbaşları;

Böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu. Bu dip dalgasını bu milletin hep birlikte şahlanışını Allah'ın izni ile kimse durduramaz.

"BEN GELECEK DİYORUM ARKADAŞ KIRAATHANE DİYOR"

Cumhurbaşkanlığımda 5 sene sonra Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olduğumda İstanbul'da Muharrem İnce'yi 3 boyutlu olarak izleyeceksiniz. Dünyada teknoloji korkunç ilerliyor. O yüzden diyorum; Nano teknoloji, gelecek diyorum gelecek... Ben gelecek diyorum arkadaş kıraathane diyor

"CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA FINDIK 15 LİRA OLACAK"

Kaç defa Ordu'ya geldi, bir defa fındık dedi mi? Bu sefer geldiğinde diyecek! Ben Cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak.

O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de her mahalleye bir kreş açacağım.

"SİYASETİ TEK ŞARTLA BIRAKIRIM"

Birinci çıkmazsam siyaseti bırakacakmıymışım, daha maça yeni başladık. Bırakırım ama bir şartla, benim karşıma bir televizyona çık. Tartışalım ondan sonra söz. Sen nasıl bir çakma ustasın ki, çıraktan kaçıyorsun. Gel karşıma çık. Ben üretim ekonomisi diyorum.

Ben fabrika açacağım diyorum, sen kıraathane açacağım diyorsun. Bugün çok ilginç bir şey oldu. BM'nin bir açıklaması var, '2,5 milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelebilir' diyor.

"VATANDAŞ DEĞİL DEVLET KEMER SIKACAK"

Erdoğan ile İnce arasındaki fark. Bir, Erdoğan vatandaşa sen kemer sıkacaksın diyor. Ben, vatandaş değil devlet kemer sıkacak diyorum.

"TÜRKİYE'DE HER EFELENMENİN EKONOMİK BİR BEDELİ VAR"

Bizim dönemimizde dış politikaya bakın. Kavga etmediği insan yok, herkesle kavgalıyız. Hepsinin bir bedelini ödedik. Rusya ile kavga etti. Rus turistler gelmedi, Antalya'da turizmci çöktü. Domatesleri almadı, tarımcı çiftçi çöktü. Almanya ile kavga etti, barışmak için yenilenebilir enerji ihalesini verdi. Hollanda ile kavga etti Petrol Ofisi'ni Hollandalılara sattı. Amerikalılarla kavga etti, gerekmediği halde 11 milyar dolarlık uçak aldık. Türkiye'de her efelenmenin ekonomik bir bedeli var.