Muharrem İnce Ordu'da Kendisini Karşılayan Horon Ekibiyle Horon Tepti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ordu mitinginde halka seslendi. İşte İnce'nin konuşmasının satırbaşları;

Böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu. Bu dip dalgasını bu milletin hep birlikte şahlanışını Allah'ın izni ile kimse durduramaz.

Cumhurbaşkanlığımda 5 sene sonra Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olduğumda İstanbul'da Muharrem İnce'yi 3 boyutlu olarak izleyeceksiniz. Dünyada teknoloji korkunç ilerliyor. O yüzden diyorum; Nano teknoloji, gelecek diyorum gelecek... Ben gelecek diyorum arkadaş kıraathane diyor

Kaç defa Ordu'ya geldi, bir defa fındık dedi mi? Bu sefer geldiğinde diyecek! Ben cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak.

O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de her mahalleye bir kreş açacağım.

- Birinci çıkmazsam siyaseti bırakacakmıymışım, daha maça yeni başladık. Bırakırım ama bir şartla, benim karşıma bir televizyona çık. Tartışalım ondan sonra söz. Sen nasıl bir çakma ustasın ki, çıraktan kaçıyorsun. Gel karşıma çık. Ben üretim ekonomisi diyorum.

- Ben fabrika açacağım diyorum, sen kıraathane açacağım diyorsun. Bugün çok ilginç bir şey oldu. BM'nin bir açıklaması var, '2,5 milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelebilir' diyor.

- Dün Muğla'da miting yaptım. Bugün şimdi Ordu'dayım, sizleri görünce aklıma geldi. Muğla'da beyefendi Ankara'daki sarayı yetmiyor. İstanbul'daki 5 sarayı yetmiyor. 300 odalı Marmaris'te yazlık saray yaptırıyor. Milyar dolarlar akıyor. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde o yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Engelli kardeşlerim, aileleriyle birlikte gidecekler orada tatil yapacaklar. Herkes sırayla birer hafta. Sözüm sözdür, bunun böyle bilinmesini isterim. Meydanlarda ne diyor? Vakit Türkiye vakti diyor. Vakit jübile vakti, vakit tamam.

- Erdoğan ile İnce arasındaki fark. Bir, Erdoğan vatandaşa sen kemer sıkacaksın diyor. Ben, vatandaş değil devlet kemer sıkacak diyorum.

- Bizim dönemimizde dış politikaya bakın. Kavga etmediği insan yok, herkesle kavgalıyız. Hepsinin bir bedelini ödedik. Rusya ile kavga etti. Rus turistler gelmedi, Antalya'da turizmci çöktü. Domatesleri almadı, tarımcı çiftçi çöktü. Almanya ile kavga etti, barışmak için yenilenebilir enerji ihalesini verdi. Hollanda ile kavga etti Petrol Ofisi'ni Hollandalılara sattı. Amerikalılarla kavga etti, gerekmediği halde 11 milyar dolarlık uçak aldık. Türkiye'de her efelenmenin ekonomik bir bedeli var.