Muharrem İnce Ordu'da Kendisini Karşılayan Horon Ekibiyle Horon Tepti

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'da kendisini karşılayan horon ekibi ile horon tepti. Resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan horon videosunu paylaşan İnce'nin görüntüleri binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

''BEN CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA FINDIK 15 LİRA OLACAK''