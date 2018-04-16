Muharrem İnce Ön Seçim Çağrısını Yineledi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı ve büyükşehir belediye başkan adayların ön seçimle belirlenmesi teklifini yineledi. İnce, "Bu düşüncemden milim geri atmış değilim" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'ne seslenerek Cumhurbaşkanı adayı ve büyükşehir belediye başkanları adaylarının ön seçimle belirlenmesini isteyen İnce, aynı çağrısını yineledi. İnce, bu düşüncesinden geri dönmeyeceğini dile getirerek, "Ben sözümün arkasındayım. Muharrem İnce bir şeyi söyledi mi bunun arkasında durur. Ben kamyoncu Şerif'in oğluyum. Bende geri vites unutulmuştur. Büyükşehirlerde belediye başkanları üyelerle ön seçimde belirlenmelidir. Cumhurbaşkanı adayı da üyelerle belirlenmelidir. Ben Cumhurbaşkanı adayımızın Ekmeleddin İhsanoğlu vakası gibi olmasını istemiyorum. Partinin 1 milyon 250 bin üyesi var. Üyelerin önüne sandık konulmalı. Aday böyle belirlenmelidir diyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları da böyle belirlenmelidir. Bu düşüncemden milim geri atmış değilim" dedi.

"Polemiğe girmem"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak bir anket yapıldığını bildiğini dile getiren Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezinden cevap gelmiş ve "Öyle bir anket yok" denilmişti. Bu konunun sorulması üzerine ise İnce, "Polemiğe girmem genel başkan ne diyorsa doğrudur" demekle yetindi.

Polis kamerasından Cumhurbaşkanına seslendi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce oturma eylemi öncesinde yaptığı konuşmayı ise polis kamerasına yaptı. İnce, "Polis kamerasına sesleneyim de Recep Tayyip Erdoğan belki sesimi duyar" dedi.

Partilileri oturtamadı

Muharrem İnce oturma eylemine de katılarak yere oturdu. Ancak partililerin büyük bölümü ayakta durunca ayağa kalkan Muharrem İnce partilileri uyardı. İnce, "Arkadaşlar bu oturma eylemi herkes otursun" dedi. İnce oturmamakta direnen partililere birkaç kez, "Oturun" ikazında bulundu. - YALOVA