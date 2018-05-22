Muharrem İnce'nin Yayını Aniden Kesilince Başak Şengül Fena Yakalandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingini canlı veren CNN Türk'te yaşanan teknik aksaklık sunucu Başak Şengül'e büyük bir şok yaşattı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Düzce mitingini canlı yayınlanlayan CNN Türk'te yaşanan teknik aksaklık sunucu Başak Şengül'e zor anlar yaşattı.
KAMERALAR BİR ANDA STÜDYOYA DÖNDÜ
Muharrem İnce'nin ekranda olmasından istifade telefonuyla oynayan Başak Şengül, teknik aksaklık sonucu kameraların bir anda stüdyoya dönmesi ile neye uğradığını şaşırdı.
KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERDİ AMA...
Büyük bir panikle elindeki telefonu bırakıp istifini kendine çeki düzen veren Şengül, haber olmaktan kurtulamadı.
YORUMLAR (37)
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16 Senedir Cumhuriyet''in bize kazandırdıklarını rant uğruna sattınız, özelleştirdiniz, yabancılara ülkeyi peşkeş çektiniz. Bunları yaparken de yüzsüzce eskiler bu ülkeye bir tane çivi bile çakmadı dediniz. Son satacak şeker fabrikaları kalmıştı onları da sattınız. 16 Sene içinde sanayiyi, tarımı geliştireceğinize hepsini yok ettiniz. SONUÇ: Saman bile ithal eder bir ülke olduk, böyle giderse 2023''te tezek ithal edeceğimiz rezil günleri de yaşatacaksınız.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yaww. . . bütün sitelerdeki yorumlara bakıyorum. . ? akp karşıtı görüşler. . gel gelelim sandıkta akp P den aşağı düşmüyor. . nerde bu atıp tutan insanlar. . seçimden önceki gece rüya mı görüyonuz napıyonuz. . uyumayın bence sarhoş gidin sandığa. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kıyamam ya cok tatlıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Arzu sen öylemi yapıyorsun sonra da yeCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ülke ne hale geldi 18 yaşındaki kız ülkeyi yönetecek yazıklar olsun yazıklar olsun tühCevap Yaz Yayından Kaldır