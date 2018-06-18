Muharrem İnce'nin Tatanka Kitabındaki Erotik Şiirler Dikkat Çekti!

24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin yıllar önce yazdığı şiir kitabı ortaya çıktı.

İNCE'NİN EROTİK ŞİİRLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Her fırsatta fizik öğretmeni olduğunu ve kendisine Hacı Muharrem diye hitap edildiğini vurgulayan Muharrem İnce'nin yıllar önce yazdığı ve Tatanka adını verdiği şiir kitabındaki eserleri hayli dikkat çekti.

Muharrem İnce'nin Tatanka kitabından yer alan şiirlerinden bazıları şu şekilde: