Muharrem İnce Nazilli'de rozet taktı
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Muharrem İnce Nazilli'de rozet taktı

Muharrem İnce Nazilli'de rozet taktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Partisinin il başkanlığı binası açılışı için geldiği Aydın'da Nazilli'yi de ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Partisinin il başkanlığı binası açılışı için geldiği Aydın'da Nazilli'yi de ziyaret etti. Memleket Partisi Lideri İnce, burada partisine katılan 5 kişiye rozet taktı.

Partililer tarafından Nazilli İstasyon Meydanı'nda karşılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti otobüsünün kapısından partililerine seslendi. Kısa bir konuşmanın ardından ara sokaklardan yürüyerek Uzun Çarşı'ya giren İnce, vatandaşlarla sohbet ederek bol bol selfie çektirdi. Yürüyerek Belediye Meydanına geçen Muharrem İnce burada partilerine geçen 5 kişiye rozet taktı. Halkı selamlayarak Aydın'a hareket eden İnce'ye vatandaşlar el sallayarak karşılık verdi. - AYDIN

Muharrem İnce Nazilli'de rozet taktı
Muharrem İnce Nazilli'de rozet taktı
Muharrem İnce Nazilli'de rozet taktı
Muharrem İnce Nazilli'de rozet taktı
Muharrem İnce Nazilli'de rozet taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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