MUHARREM İNCE NAZİLLİ'DE PARTİSİNE KATILAN 5 KİŞİYE ROZET TAKTI

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'den sonra Aydın'ın Nazilli ilçesine ziyarette bulundu.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'den sonra Aydın'ın Nazilli ilçesine ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında esnafla buluşup partisine katılanlara rozet taktı.

Denizli ziyareti sonrası Memleket Partisi Aydın Binası açılısına giden İnce Nazilli'ye uğradı. Nazilli istasyon meydanında partilileri, il ve ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Muharrem İnce yanındakilerle birlikte Uzun Çarşı'ya geçerek esnafları ziyaret etti. Sorun ve dertlerini dinleyip partisi hakkında bilgi verdi. İnce, Kimsenin yaşam şekline karışmadan, ırk, din, dil ayırmadan herkesi çatımız altında toplanmaya davet ediyorum. Bu memleketi düzlüğe çıkaracağız. Bu memleketi hep beraber yöneteceğiz dedi. İnce, CHP'den istifa edip partisine katılan 5 kişiye rozet taktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı