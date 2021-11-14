Muharrem İnce: "Muhalefet, yıllarca millete palavra attı"

İZMİR (İHA) - İzmir programı kapsamında Aliağa'da konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet Türkiye'de hep hesap sormak üzerine muhalefet yaptı. Halbuki muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir, hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı? Çünkü yıllarca millete palavra attı" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Aliağa ve Menemen ilçe başkanlıklarının açılışını yapmak için İzmir'e geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aliağa Demokrasi Meydanında yaptığı konuşmada, memleketin her tarafını karış karış gezdiğini, memleketin her köşesinde il ve ilçe başkanlıklarını açtıklarını söyledi.

Bundan çok kısa bir süre önce elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması çağrısında bulunduğunu ifade eden İnce, "Teşekkür ederiz. Aklın yolu bir. 'İşsizim' diyen gençlere 'çıkar telefonunu' diyen dayılara sesleniyorum; hata yapıyorsunuz. Bu gidişatta ne yapılmalı? Bugün çözüm önerilerini söyleyeceğim, belki dinlerler. 'Elektrik faturalarından TRT payını bu kara kıştan önce kaldırın' dediğimde dinlediler. Şimdi pek çok önerimi sıralayacağım. Muhalefetten bunu kopya çekecek olan kişiyi biliyorum. İki gün sonra kopya çeker. Çeksin" dedi.

"Memleketin yararına olacak şeylerde kopya çekmek serbest" diyen İnce, önerilerini ise şu şekilde sıraladı: "Öncelikle KDV'yi 18'den 15'e düşürün. Temel gıdalarda KDV'yi sıfırlayın. ÖTV'yi yeniden sıfırlayın. Vatandaşlık maaşını derhal işleme sokun. Öğretmen atamalarını derhal yapın. Tüm öğrencilerin, internet, bilgisayar, telefon alımlarında Özel İletişim Vergisini kaldırın. Tarladaki dolaylı vergileri bu kara kış için kaldırın" diye konuştu.

"Muhalefet, yıllarca millete palavra attı"

Muhalefetin görevini yerine getirmediğini ifade eden İnce, "Muhalefet Türkiye'de hep hesap sormak üzerine muhalefet yaptı. Halbuki muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir, hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı? Çünkü yıllarca millete palavra attı" dedi.

İnce'ye Memleket Partisi MYK Üyesi Asuman Ali Güven, İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. İnce, Aliağa'daki açılışın ardından esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. İnce, ardından ise Menemen'deki programına geçti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet