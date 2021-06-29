MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Karayolu ile Menteşe'nin Yeşilyurt bölgesine gelen İnce, burada parti otobüsüne binerek Menteşe ilçe merkezine hareket etti. Menteşe'de partililer tarafından karşılanan İnce, otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, eşi Ülkü İnce ve partisinin Muğla İl Başkanı İbrahim Şimşek ile Emirbeyazıt Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. İnce, kendisine midye ikram eden esnaf Şeyhmus Albayrak'a, 'Hak geçmesin' diyerek 100 lira takdim etti.

'DÜNYA SABIR ÖDÜLÜNÜ ONA VERDİM'

Muharrem İnce, esnaf ziyaretinin ardından İsmet Çatak Caddesi üzerindeki partisinin Muğla İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Parti binası önüne kurulan platforma konuşma yapmak için çıkan İnce, yanında bulunan eşi Ülkü İnce'nin sıcaktan etkilenmemesi için gölge bir yere geçmesini istedi. İnce, "Dünya sabır ödülünü ona verdim' diyerek, eşine övgü yağdırırken, partisinin Muğla İl Başkanı İbrahim Şimşek'e dönerek, "Sen mecbursun burada durmaya diyerek" espri yaptı.

Türkiye'nin en kalabalık mitinglerini yapacaklarını belirten İnce, "Şimdilik açılışlar gerçekleştiriyoruz. Muğla dediğimizde deniz, kum, güneş, aromatik bitkiler, organik gıdalar ve madenler gelir. Bir de aklımıza Çökertme gelir. Son günlerdeki haberler Çökertme ile ilgili değil, çökmeyle ilgili. Otele, marinaya, mafyanın çökmesi gibi. Birinci sözüm Muğla'yı mafyadan kurtaracağız. Muğla çökmeyle değil, Çökertme'yle anılacak" dedi. Muharrem İnce, daha sonra esnaf ziyaretleri için Marmaris ilçesine hareket etti.

MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Geriye güldüren skeçleri kaldı! Usta sanatçı Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Geriye güldüren skeçleri kaldı! Usta sanatçı Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MUHARREM İNCE, MUĞLA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 19:58:25. #1.16#

title