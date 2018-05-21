Muharrem İnce: Milletvekili Listeleriyle Uğraşacak Halimiz Yok

Bartın'da miting yapan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin milletvekili listesiyle ilgili açıklama yaptı.

BÖYLE ŞEYLERE VAKİT AYIRAMAM

İnce "Rahatlıkla sesim bile kısılamıyor bu ülkede. Dedim ki arkadaşlara yiyelim iğneyi. Gidelim meydanlara. Hedef büyük, zaman dar. Milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok. Hepsi bizim arkadaşımız fark etmez. Genel merkez yapar listeleri. Cumhurbaşkanı olunca ben bakanların listesini yapacağım. Bunlara takılmayın böyle bir şey yok. Biz bu seçimi alacağız" dedi.

LİSTEYE ALINMAMIŞLARDI

Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği genel başkanlık yarışı sınasında Muharrem İnce ile birlikte hareket eden çok sayıda milletvekili, yeni aday listelerde yer almamıştı.