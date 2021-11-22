Muharrem İnce, Merkez Bankası yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muharrem İnce, Merkez Bankası yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
Muharrem İnce, Merkez Bankası yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnce'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Para Politikası Kurulu üyeleri Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak, Elif Haykır Hobikoğlu ve Yusuf Tuna şüpheli olarak yer aldı.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun baz faiz oranını indirmek suretiyle döviz piyasalarında telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verdiği iddia edilen dilekçede, bu nedenle söz konusu isimlerin, "kamu zararına sebebiyet vermek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title