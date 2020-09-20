Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' ziyaretlerinde Giresun'a geldi
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Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' ziyaretlerinde Giresun'a geldi

Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Giresun'u ziyaret etti.

Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' ziyaretlerinde Giresun'a geldi
20.09.2020 13:57 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:00

Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Giresun'u ziyaret etti.

Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' programının Karadeniz ziyaretlerinde bugün Giresun'u ziyaret etti. Giresun'da Alparslan Caddesi üzerinde esnafları ziyaret ederek Atatürk Meydanında vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada, dünyada en fazla fındığın Türkiye'de üretildiğini söyleyerek, ülkenin fındıktan yeterince yararlanamadığını belirtti. İnce, vatandaşlarla kısa bir şekilde sohbet etti ve esnaflara kolaylıklar dileyerek otobüs ile Giresun'dan ayrıldı.

İnce, Giresun ziyaretinin ardından Ordu'ya hareket etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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