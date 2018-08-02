Muharrem İnce Kurultay İçin Toplanan İmzalar Hakkında Açıklamalarda Bulundu!

CHP'li Muharrem İnce kurultay için toplanan imzalarla ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, "İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.

"İMZA VEREN DE VERMEYEN DE PARTİMİZİN EVLADIDIR"

Muharrem İnce, CHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre için toplanan imzaları genel merkeze teslim etmesinin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır."