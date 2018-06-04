Muharrem İnce Kürt Sorununa Çözüm Formülünü Açıkladı: Özgürce Tartışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Van'da vatandaşlarla buluştu. İnce'nin gündeminde öncelikli olarak Kürt sorunu vardı. ''Siyaset cesaret işidir'' diyen İnce, çözümün adresi olarak TBMM'yi gösterdi.

''KÜRT SORUNU HER ŞEYDEN ÖNCE BİR SİYASİ AHLAK SORUNU''

İnce konuşmasında, ' 'Türkiye'nin bir Kürt sorunu var değil mi? Bunu nasıl çözeceğiz onu anlatayım. Bir demokratikleşme, özgürleşme, kültürel ve ekonomik sorundur. Ama her şeyden önce bir siyasi ahlak sorunudur. Bu şudur; siyasetçi Van'a, Diyarbakır'a gidip Kürt'lerin hoşuna gidecek şeyler söyledi. Başka yere gidince başka konuştu. Bir yerde milliyetçiliği ayaklar altına aldı. Öbür yerde uçtu. Allahın izniyle cumhurbaşkanı olursam ben bu sorunu çözeceğim.''dedi.

''DOKUNULMAZLIKLAR KONUSUNDA PARTİ YÖNETİMİNİ DİNLEMEDİM''

CHP'de dokunulmazlıklar konusu gündeme geldiğinde kendisinin partisinin aksine ''hayır'' dediğine dikkat çeken İnce, ''Bana yanlış yapıyorsun dediler; hayır, dedim. Doğru yapıyorum, dedim. Türkiye'de mahkeme yok ki, yargı yok ki; talimatla hareket ediyorlar. Dokunulmazlıklar konusunda parti yönetimini dinlemedim, doğru yaptım, bugün olsa aynısını yaparım'' şeklinde konuştu.

''KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM YERİ TBMM'DİR''

''Siyaset bir risk işidir, cesaret işidir. Bu cesareti göstereceğiz!'' vurgusu yapan Muharrem İnce ''Ne Kürt kardeşlerime yalan söyleyeceğiz, ne Türklere! Yalan yok! Çözüm yeri TBMM'dir, orada temsil edilen siyasi partiler aldıkları oya, milletvekili sayısına bakmadan eşit üyeyle komisyon kuracağız. TRT kanallarından birini bu soruna tahsis edeceğiz. Bir kanalında sadece bu konuyu tartışacağız, özgürce, herkesin gözünün önünde. 81 milyon ne yaptığımızı bilecek, gizli kapaklı görüşme yok. Edirneli de bilecek, Vanlı da bilecek!'' dedi.