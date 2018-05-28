Muharrem İnce, Mitingde Korumasının Sahneden Attığı Vatandaşı Arayıp Özür Diledi

Muharrem İnce'nin İzmir'deki mitingi sırasında bir kişi sahneye çıkıp İnce ile selfie çektirdikten sonra korumalar tarafından sert bir şekilde sahneden indirilmişti. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından İnce, yanındaki korumalardan kendisinin sorumlu olduğunu ifade ederek, sert davranılan vatandaşı arayarak özür diledi.

SAHNEYE ATLAYAN SEÇMEN İNCE İLE SELFİE ÇEKTİRMİŞTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'deki mitingi sırasında bir vatandaş sahneye çıkıp İnce ile selfie çektirmek istemişti. Muharrem İnce sahneye çıkan vatandaşı kırmamış ve selfie çektirmişti.

KORUMALAR VATANDAŞI ZORLA SAHNEDEN İNDİRMİŞTİ

Ancak sonrasında korumalar sahneye çıkan vatandaşı sert bir şekilde sahneden indirdi. Bu görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

İNCE, VATANDAŞI ARAYIP KORUMASI ADINA ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine Muharrem İnce korumaların sert davrandığı vatandaşı telefonla aradı. İnce, yanındaki korumalardan kendisinin sorumlu olduğunu ifade ederek, sert davranılan vatandaştan özür diledi.

İnce, vatandaşı arayıp özür dilediği anları Twitter'dan böyle paylaştı: