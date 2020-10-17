Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (3)
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Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (3)

17.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:41
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (3)

'SAYIN GENEL BAŞKAN ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR DEMEK Kİ'CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu.

'SAYIN GENEL BAŞKAN ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR DEMEK Kİ'

CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu. Esnafı ziyaret eden İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçin çağrısına ilişkin, "Erken seçin çağrısında bulunduysa sayın genel başkan aday olmayı düşünüyor demek ki, doğru buluyorum, destekliyorum" dedi.

Zafer caddesinde çalışan belediyenin temizlik görevlisinin yanına giderek sohbet eden İnce, "Pandemide herkes şunu gördü ki, çöpçünün ne kadar önemli bir meslek olduğunu bütün dünya gördü. Temizliği de, çöp toplamayı da, çevreciliği de gördü. Siz olmasanız hayatımızın ne kadar zor olacağını bütün dünya anladı" ifadesini kullandı.Ziyaretler sırasında bir genç İnce'ye, "Bu ülkenin gençleri olarak hakkımızı helal etmiyoruz" dedi. İnce bunun üzerine "Kur mu diyorsun yani?" diye karşılık verdi. Gazetecilerin "Neden hakkını helal etmiyorsun?" sorusuna ise genç, "Bence kurmalı parti. Biz ona çok güveniyoruz gençler olarak" ifadesini kullandı. İnce, sohbetin ardından genç ile fotoğraf çektirdi.

Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (3)
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (3)
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (3)
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (3)
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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