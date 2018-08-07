Muharrem İnce: "Kimse Partiden ve Partideki Görevinden Ayrılmasın"

CHP'li Muharrem İnce, "Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nin "kurultay yok" açıklamasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. İnce, "CHP'de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA