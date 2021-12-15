MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR - Haberler
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MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ndeki ziyaretlerinin ardından kent merkezinde esnafları dolaştı.

ESKİŞEHİR (DHA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ndeki ziyaretlerinin ardından kent merkezinde esnafları dolaştı. Hamamyolu Caddesi'nin yanı sıra İsmet İnönü-1 ve üniversite caddesinde dolaşan İnce, yolda karşılaştıklarıyla da sohbet ederek selfie çekildi. İnce, barlar sokağında dolaştığı sırada ise poligona girerek plastik mermi atan tüfekle nişan alıp hedefe ateş etti. Kentteki ziyaretlerini tamamlayan İnce, parti otobüsüyle Eskişehir'den ayrıldı.

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

MUHARREM İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKİR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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